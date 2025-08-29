Foto: @wellingtonhoch | Corpo de Bombeiros de Rio Claro

Bombeiros controlaram chamas que destruíram dois cômodos; casa vizinha não foi atingida. Causas do fogo serão investigadas

Na madrugada desta sexta-feira (29), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma casa na Rua 24, no Jardim Paulista II, em Rio Claro. Ao chegarem ao local, as equipes depararam-se com um fogo de médias proporções que já havia atingido dois cômodos da residência, com risco de propagação para outras áreas do imóvel e para uma casa vizinha localizada no mesmo terreno.

A moradora do local sofreu inalação de fumaça e precisou ser auxiliada por um vizinho. Ela foi encontrada em estado de confusão e debilidade, sendo atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratamento. Enquanto isso, os bombeiros dedicavam-se ao combate das chamas.

O incêndio resultou na destruição completa de dois cômodos. O restante da casa teve danos parciais, mas foi preservado pela ação dos bombeiros. A residência vizinha não foi atingida. Após extinguir o fogo completamente, a equipe vistoriou o local para garantir que não havia mais riscos de reignição. As causas do incêndio serão apuradas.