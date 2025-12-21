Bom Prato fica localizado na Rua 1, entre as Avenidas 8 e 10, Centro. Atendimento acontece todos os dias e feriados

Inaugurado no ano de 2012 em Rio Claro, o restaurante popular Bom Prato cresceu ao longo dos anos em atendimento e reconhecimento por parte da população. No início eram apenas o café da manhã e o almoço que depois ganharam o reforço do jantar também. O atendimento também foi ampliado e acontece todos os dias incluindo feriados.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, de janeiro a novembro deste ano, foram servidas 452.062 refeições na unidade de Rio Claro sendo divididas em 68.187 no café da manhã, 315.475 no almoço e 68.400 no jantar (uma média de quase 1400 refeições/dia). Neste ano o custeio total do Governo de São Paulo para a unidade do Programa Bom Prato em Rio Claro foi de R$ 3.564.814,96.

Dados gerais

Entre entregas e ações, os esforços do Bom Prato em 2025 resultaram em 33,7 milhões de refeições de qualidade servidas às pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado de São Paulo, entre janeiro e novembro. Ao todo, por parte do Estado foram investidos R$ 263,2 milhões no período, e R$ 19,5 milhões por parte das prefeituras que possuem uma unidade do programa em seus territórios. Além do resultado, a relevância e a presença do programa são ainda mais evidentes diante dos indicadores atuais: 19,3% das famílias paulistas enfrentam algum grau de insegurança alimentar e 5,4% estão em situação moderada ou grave, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) 2024 e dados do Observatório do Cadastro Único.

Pesquisa da Fundação Seade, realizada em junho deste ano, confirmou o reconhecimento dos usuários: 95,9% avaliam as refeições como ótimas ou boas e 87% frequentam principalmente pela qualidade da alimentação.

Valores

O café da manhã, servido às 7h, custa apenas R$ 0,50, o almoço (a partir das 10h30) e o jantar (a partir das 17h) apenas R$ 1,00 cada. Em Rio Claro, o Bom Prato é de responsabilidade da ABA Associação Betesda Assistencial, ligada à Igreja do Nazareno Central de Rio Claro, em contrato com o Governo do Estado de São Paulo.