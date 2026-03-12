Carnê de IPTU em Rio Claro

O site da prefeitura de Rio Claro voltou a expedir as guias do IPTU 2026. O pagamento da cota única com 10% de desconto foi prorrogado para o dia 16 de março

O site da prefeitura de Rio Claro voltou a expedir os boletos do IPTU 2026 nesta semana. A emissão das guias estava suspensa desde o final de fevereiro, após a identificação de uma possível vulnerabilidade no sistema da empresa responsável pelas cobranças municipais.

Com a normalização do serviço, os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista até o próximo dia 16 de março garantem 10% de desconto na cota única. Para quem preferir o parcelamento, o desconto é de 3% em cada parcela, mantendo o mesmo prazo de vencimento.

Como emitir os boletos do IPTU 2026

É importante destacar que, mesmo quem possui o carnê físico entregue pelos Correios, precisa emitir novos boletos do IPTU 2026. Isso ocorre porque a data original de vencimento era 27 de fevereiro e as guias precisam estar atualizadas com o novo prazo de 16 de março.

Para obter o documento atualizado, o cidadão deve acessar o site oficial da prefeitura (rioclaro.sp.gov.br) e clicar na seção “Serviços”. O procedimento é necessário tanto para a cota única quanto para a primeira parcela do imposto.

Reprodução/Site da PMRC

Isenções e parcelamentos de dívidas

O prazo de 16 de março também é o limite para pedidos de isenção do imposto destinados a aposentados. O benefício é válido para quem possui um único imóvel e renda mensal de até dois salários mínimos.

Além dos boletos do IPTU 2026, contribuintes que possuem parcelamentos de dívidas anteriores com vencimento entre 25 de fevereiro e 11 de março também devem imprimir novas guias pelo portal da prefeitura para regularizar a situação.

Orientações sobre pagamentos e segurança

Caso o contribuinte tenha efetuado o pagamento e não localize o nome “PM RIO CLARO” no recibo, a orientação é registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Além disso, é necessário abrir um processo administrativo no Atende Fácil.

A unidade do Atende Fácil, localizada na Avenida 2, entre as ruas 2 e 3, funcionará nesta sexta-feira (13), das 8 às 17 horas, para auxiliar os moradores com dúvidas sobre os boletos do IPTU 2026 ou outras pendências tributárias.