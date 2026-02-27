Confira os principais destaques da segurança pública em Rio Claro, incluindo apreensões de drogas, prisões por tráfico e acidentes em rodovias

As ocorrências policiais em Rio Claro e região movimentaram as forças de segurança nas últimas horas. Entre os destaques do boletim policial, estão acidentes de trânsito, apreensões de motocicletas e operações de combate ao tráfico de drogas.

Acidente entre carretas na Rodovia Wilson Finardi

Na manhã desta quinta-feira (26), duas carretas colidiram no quilômetro 74 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro. O acidente ocorreu por volta das 07h24, quando um dos veículos tentou uma conversão irregular para acessar a pista oposta ao sair de uma rotatória.

O impacto fez com que os veículos ficassem atravessados, interditando o sentido leste da via até as 09h20. Apesar da gravidade da colisão, os motoristas não sofreram ferimentos e recusaram atendimento médico no local.

Tráfico de drogas e prisões em Rio Claro

Na Vila Nova, uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na Rua 15. Após suspeitos fugirem de uma viatura da PM, os agentes localizaram porções de maconha, balanças e R$ 336 em dinheiro em uma residência. Em uma área de mata em frente ao imóvel, os policiais desenterram 2.730 microtúbulos de cocaína.

Já no bairro Nova Rio Claro, a Polícia Militar apreendeu cerca de 270 gramas de entorpecentes em uma borracharia após denúncias. O proprietário, que possui antecedentes criminais, foi ouvido e liberado, enquanto a droga permaneceu apreendida para investigação.

Apreensões de motocicletas e capturas

No bairro do Estádio, uma motocicleta com escapamento adulterado e licenciamento atrasado foi apreendida após o condutor tentar fugir de uma equipe da ROMU. O ruído do veículo estava 99 decibéis acima do permitido.

No Jardim das Paineiras, a PM localizou uma moto furtada que estava sendo desmontada em um barraco próximo a uma mata. Um adolescente foi identificado no local e levado ao plantão policial acompanhado pela mãe. Além disso, um homem procurado pela Justiça foi capturado no Jardim Novo com mandado válido até 2029.

Tragédia em Limeira e Operação Impacto

Um idoso de 77 anos, Milton Alves dos Santos, morreu na Santa Casa de Limeira após ser esfaqueado por sua cuidadora em um surto psicótico. A cuidadora também faleceu no local após intervenção policial.

A cuidadora Jayane Marcielly Silva Oliveira, de 24 anos. Foto: Redes Sociais

Em Rio Claro, a Polícia Militar realizou a “Operação Impacto Matricial” nesta quinta-feira. A ação contou com diversos batalhões para intensificar o patrulhamento ostensivo e reduzir indicadores criminais em pontos estratégicos da cidade.

