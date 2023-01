O time do bairro Boa Vista enfrenta o Juventus no jogo de ida neste domingo no Schmidtão.

Após adiar o jogo de ida da final da Série A do Amadorzão 2022 de Futebol, a diretoria da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro confirmou as finais neste mês de janeiro de 2023 entre o Boa Vista e o Juventus, as partidas serão no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, Schmidtão.

O jogo de ida está marcado neste domingo, dia 22 de janeiro, se não houver nenhuma alteração de última hora, às 8h45 da manhã no Schmidtão, onde o Rio Claro F.C. manda suas partidas, a informação foi divulgada pela Liga Municipal de Futebol, com apoio da Prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria Municipal de Esportes, o Boa Vista é o mandante da primeira partida. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível destinado ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Rio Claro. O time vermelho e branco do Boa Vista é tricampeão do Amadorzão na Série A, conquistou os títulos de 2010, 2017 e 2019, representa o bairro Boa Vista, região oeste de Rio Claro. A equipe já tem o seu campo de futebol na Avenida 104 com Rua 22, no seu bairro.

A equipe grená do Juventus, time tradicional do Futebol Amador de Rio Claro e região, é representante do Jardim das Palmeiras, região sul de Rio Claro, onde está o seu campo distrital, tem os títulos na Série A do Amadorzão de Rio Claro de 1994, 1998, 2001, 2009, 2011 e 2014, verdadeiro esquadrão grená.

No Amadorzão 2022, o Boa Vista foi o segundo colocado no Grupo A na Fase de Classificação, 20 pontos em 9 partidas, 6 vitórias, dois empates, uma derrota, 25 gols a favor e 11 gols contra, saldo de 14 gols, 74% de aproveitamento na competição.