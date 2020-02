Bloco ‘Fera Ferida’ estreia no dia 8

Em 2020, nasce um novo bloco em Rio Claro, o ‘Fera Ferida’, que tem marcado sua estreia e primeiro desfile no dia 8 de fevereiro. O projeto nasceu da vontade de homenagear a grande Abelha Rainha, menina de Oyá, Maria Bethânia, com sua história impecável na cena musical brasileira.

O ‘Fera Ferida’ nasceu de uma paixão entre amigas, que inspiradas em outros três blocos que já existem no Brasil, em capitais como Olinda, Belo Horizonte e São Paulo, decidiram criar o quarto dedicado à Rainha em terras do interior.

“A admiração por Maria Bethânia não é novidade no Carnaval brasileiro, mas é Rio Claro que ganhou um novo bloco independente, exclusivamente dedicado à Bethânia”, explica a organização do bloco.

As organizadoras estão desde o ano passado, com outros amigos aficionados pela diva da MPB, ensaiando com banda exclusiva os sucessos da cantora e organizando todo o cortejo com algumas surpresas que deixarão os foliões apaixonados. A noite será regada, ainda, com performances, surpresas carnavalescas e DJ Lucas Caetano, trazendo o melhor da cantora.

“Ela é uma das melhores intérpretes da atualidade mundial. Nossa soberana! Esperamos conseguir a bênção dela para nosso bloco, um dia. Esperamos que todos os presentes sintam o coração pulsar e se apaixonem também”, comentam.

A concentração será no MM Boxe, às 16h, que fica na Rua 1-B, 357, Cidade Nova. O show da banda acontecerá no Quintal da Teresa, às 18h, conhecido pelos famosos sambas de Rio Claro. A entrada é R$ 15,00. “São ambientes fraternos e generosos, de acesso ao público e que representam nossos valores também”, destaca a organização.

Participe com ou sem fantasia, porque é Carnaval e o coração está explodindo! Aproveitem feras feridas, de corpo, alma e coração! Para mais informações, siga a página no Instagram @blocoferaferida.

Não deixem para chegar em cima da hora, pois os locais estão sujeitos à lotação! Não serão toleradas atitudes preconceituosas no evento, como homofobia, racismo, machismo, entre outras.