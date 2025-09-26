Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Prefeitura também distribuiu material informativo com dados e orientações sobre o trânsito

A prefeitura de Rio Claro distribuiu antenas anti-cerol e material informativo com orientações sobre o trânsito em ação nessa quinta-feira (25) na Avenida Amaral Gurgel, região sul do município.

A blitz educativa contou com participação de agentes de trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana, e guardas civis, da Secretaria de Segurança, e fez parte das ações do município na Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 deste mês.

“Entregamos material com dados sobre índice de acidentes, os perigos do uso do celular ao volante e outas informações”, explica o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Vinícius Sossai, destacando a importância do respeito às leis e à sinalização de trânsito. “É uma conduta que evita acidentes e salva vidas”, ressalta.