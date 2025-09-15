Foto: Divulgação/Biahh Cavalcante

Cantora se apresenta com música de Tierry; votação online acontece por apenas 2 minutos durante o programa, após Vale Tudo, na Globo

Nesta segunda-feira (15), logo após a novela Vale Tudo, a Rede Globo transmite mais um desfile de talentos durante o Festival que acontece no programa Estrela da Casa, onde Biahh Cavalcante presenta a cidade de Rio Claro com todo seu talento.

A moradora da Cidade Azul sobe ao palco pela quarta vez e novamente precisará da ajuda do público para permanecer no reality. Desta vez, a jovem cantará “Hackearam-me”, de Tierry.

Como votar em Biahh

1 – Acesse o site do GShow durante o programa.

2 – Fique atento! No momento em que a Biahh subir ao palco, a votação estará aberta por apenas 2 minutos.

3 – Dê sua nota para a performance dela. Cada voto conta!

Como funciona a eliminação

a. Um ranking é formado com as notas do público e dos jurados.

b. Os últimos três colocados ficam na berlinda.

c. Os jurados salvam um deles.