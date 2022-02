Folhapress/ Cristiane Gerciana

O Ministério da Cidadania irá pagar o benefício extraordinário de R$ 400 do programa Auxílio Brasil a partir da próxima segunda (14). Segundo a pasta, as famílias com direito à renda e que estão incluídas na folha de pagamento de fevereiro já começaram a ser notificadas sobre o novo valor.

A renda maior atende a decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL), que determina pagamento de, no mínimo, R$ 400 até dezembro deste ano a quem faz parte do programa. Ao todo, 18,05 milhões de famílias vão receber o Auxílio Brasil em fevereiro, 556 mil a mais do que no mês de janeiro, de acordo com a Cidadania.

No mês passado, a folha de pagamento de benefício incluía 17,5 milhões de beneficiários. Serão pagos R$ 7,3 bilhões. Segundo a pasta, em janeiro, o valor médio liberado no programa foi de R$ 407,54.

A consulta ao valor exato deverá ser liberada na próxima segunda (14), quando começam os pagamentos do benefício. Ela poderá ser feita por meio do aplicativo Caixa Tem, no telefone 111 da Caixa Econômica Federal e pelo aplicativo do Auxílio Brasil.

Também será possível, na segunda, checar os valores pelo aplicativo Meu CadÚnico e na central de relacionamento da Cidadania, nos telefones 121 ou 0800-7072003.

“As famílias incluídas na folha de pagamento do Auxílio Brasil em fevereiro já começaram a receber as notificações, mas a mensagem informa um valor parcial, pois a folha ainda está em processamento”, diz nota da Cidadania.

“Os valores totais, incluindo o benefício extraordinário, que elevou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400 até dezembro de 2022, só estarão integralmente disponíveis nos canais de consulta a partir da próxima segunda-feira (14.02)”, informa a pasta.

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil começa por quem tem NIS (Número de Identificação Social) com final 1. As liberações do dinheiro vão até o dia 25 de fevereiro para quem tem NIS com final zero.

COMO É FEITO O PAGAMENTO

O pagamento do Auxílio Brasil é feito pela Caixa Econômica Federal. O dinheiro é liberado conforme o calendário mensal do programa, por meio do Caixa Tem e de saque com o cartão do Auxílio Brasil. A retirada pode ser feita nos caixas eletrônicos, agências da Caixa e nas lotéricas.

O saque dos valores é feito com o cartão do programa. Os novos beneficiários devem receber, no endereço informado no CadÚnico (Cadastro Único), o cartão de saque. No entanto, pelo Caixa Tem, é possível fazer saques, transferências, pagamentos de valores e compras pelo celular.

Segundo o Ministério da Cidadania, com a inclusão de 556 mil novos beneficiários no Auxílio Brasil, a fila para o benefício está zerada. No entanto, mês a mês é realizada a inclusão ou exclusão no programa, conforme pente-fino da Cidadania e a inclusão dos cidadãos no CadÚnico.

Para fazer parte do programa, que substituiu, em novembro, o antigo Bolsa Família, a família deve ter os dados atualizados no CadÚnico nos últimos 24 meses. As informações devem ser as mesmas que constam em outras bases de dados do governo federal. Além disso, é preciso atender aos critérios de renda.

QUEM TEM DIREITO

A seleção para receber o benefício é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza e a quantidade de famílias atendidas em cada município. Podem ser beneficiadas famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Neste último caso, é preciso ter em sua composição grávidas, mães que amamentem, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda familiar mensal por pessoa da família de até R$ 105. As consideradas pobres são aquelas que têm renda familiar per capita que vai de R$ 101 a R$ 200. Ao entrar no programa, as famílias recebem, pelos Correios, duas cartas da Caixa. Uma com orientações gerais sobre o Auxílio Brasil e a segunda com o cartão para movimentação bancária.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM FEVEREIRO

Final do NIS – Dia e mês do pagamento

1 – 14/02

2 – 15/02

3 – 16/02

4 – 17/02

5 – 18/02

6 – 21/02

7 – 22/02

8 – 23/02

9 – 24/02

0 – 25/02

SAIBA CONSULTAR QUANTO IRÁ RECEBER

Por telefone, disque número 111, da Caixa Econômica Federal. Neste caso, após a gravação, o beneficiário deve digitar a opção 1. Depois, é preciso escolher 1 novamente, caso queira informações por meio do número do CPF. Escolha a opção 2 se a consulta for feita com o número do NIS.

Pelo Caixa Tem, é possível ver saldo e extrato da conta-poupança digital. Veja como fazer:

1. Baixe ou atualize o aplicativo na loja do seu celular

2. Vá ao aplicativo e clique em “Entrar”

3. Haverá uma fila de espera virtual; após chegar sua vez, você terá dez minutos para usar o Caixa Tem

4. À esquerda, acima, vá em “Mostrar saldo”

5. Para saber mais detalhes sobre sua conta, vá na opção “Extrato”, a terceira de cima para baixo

A consulta pode ser feita ainda pelo aplicativo Auxílio Brasil:

1. ​Vá na loja de aplicativos do seu celular e digite “auxílio brasil”; escolha a opção “Auxílio Brasil GovBR”

2. Clique em “Acessar”

3. A consulta deve ser feita com o número do CPF do responsável pela unidade familiar

4. Informe os dados e siga as orientações do aplicativo