No ano de 2025 o projeto conquistou três grandes títulos, além de campanhas de destaque

O CCRC deve iniciar em breve a temporada do basquete, com algumas despedidas. O Coordenador do projeto Álvaro falou com a reportagem do JC sobre alguns talentos e o futuro

O basquete do Clube de Campo de Rio Claro iniciou os preparativos para a temporada de 2026 consolidando sua posição como um importante polo revelador de talentos. A modalidade tem atraído atenção pelos resultados práticos na carreira de seus atletas.

Recentemente, o jovem Gabriel Romualdo, conhecido como “Tatuzinho”, deixou o CCRC em busca de novas oportunidades profissionais. O atleta segue os passos de outros nomes que utilizaram a estrutura do clube como vitrine para o cenário nacional.

Coordenador destaca sucessos do projeto

Álvaro Reis Pacheco, coordenador e coach do projeto, ressalta que o trabalho desenvolvido no clube tem gerado frutos imediatos. Segundo ele, diversos talentos que passaram pela equipe hoje ocupam posições de destaque.

“Nós temos dois jogadores que estão disputando o NBB nesta temporada, que são Cauã Pacheco e o Gabriel Macedo. Tivemos alguns meninos que chegaram até a seleção brasileira e estudaram nos Estados Unidos”, afirma o coordenador.

Destaques no NBB e carreira internacional

Entre os nomes formados no basquete do Clube de Campo de Rio Claro, destaca-se o armador Cauã Pacheco. Atualmente no Pinheiros, ele mantém média de 11 pontos por jogo no NBB, sendo peça fundamental na campanha da equipe paulista.

Outro exemplo é o pivô Gabriel Macedo, de 20 anos. Desenvolvido no CCRC, o atleta atua hoje pelo Paulistano. Além deles, Eduardo Sanchez é outro nome que passou pela base rio-clarense e hoje segue carreira acadêmica e esportiva nos Estados Unidos.

Novas safras e o futuro da modalidade

As categorias de base continuam sendo a aposta para manter o alto nível técnico. Álvaro Pacheco projeta um futuro promissor para as safras sub-12 e sub-13, que já apresentam atletas com potencial profissional.

Um dos nomes citados é o jovem Airo, da categoria de base, que já participa de competições entre adultos. O objetivo do clube é manter o fluxo de formação para abastecer as principais ligas de basquete do país.