Ozzmozzy Ozzy Cover lançou clipe (lyric video) de The Legend of the Madman em seu canal no YouTube @OzzmozzyOzzyCover

O falecimento de Ozzy Osbourne em julho deste ano rendeu inúmeras homenagens de diversos artistas e fãs pelo mundo todo.

Uma delas foi feita pela banda do interior do estado de São Paulo, Ozzmozzy Ozzy Cover, com a composição de uma música autoral, intitulada The Legend of the Madman.

A música está disponível no canal oficial da banda no YouTube @OzzmozzyOzzyCover. O videoclipe (lyrirc vídeo), exibe animação da letra da música com imagens da primeira vez em que a banda tocou a música ao vivo, em um dos shows especiais de seus 20 anos, no Oficina Bar, em Piracicaba, no dia 04 de outubro.

A canção fala sobre a vida de Ozzy Osbourne e foi feita especialmente para homenagear o ídolo.

“É muito especial porque é a primeira música autoral da banda em 20 anos de existência. Sentimos muito sua morte e esta é uma forma de agradecê-lo e homenagear seu legado”, comenta o vocalista Rafael Borges.

Na música, o quarteto conta os principais momentos da vida do Ozzy como a infância em Birmingham, na Inglaterra, destruída pela guerra; sua extrema importância na criação da atitude do rock pesado; a demissão do Black Sabbath; a retomada triunfal da carreira como artista solo e a consolidação mundial como principal nome do rock pesado.

Banda Ozzmozzy Ozzy Cover. Foto: Camila Carvalho

Turnê 20 anos

Para celebrar duas décadas de estrada, a banda iniciou turnê de cinco shows muito especiais pelo estado de São Paulo. As duas primeiras apresentações ocorreram em 04 de outubro, no Oficina Bar, em Piracicaba e em 18 de outubro, no Magic Music Pub, em Limeira.

Ainda, a banda fará shows em 25 de outubro, no Brother’s Rock Bar, em Ribeirão Pires; 31 de outubro, no Jimmy Rocker Bar, em Campinas, encerrando em 08 de novembro, no Santo Rock Bar, em Santo André.

A banda

Fundada em 2005 em Vinhedo, a Ozzmozzy Ozzy Cover tem como marca registrada, a excelência da performance nos palcos.

Com caracterização minuciosa, performance teatral que reproduz o gestual marcante e reprodução dos figurinos, instrumentos e timbres dos integrantes, o quarteto não poupa detalhes na composição de um show imersivo.

O repertório é composto por sucessos da carreira solo de Ozzy Osbourne, sem deixar de lado os clássicos da lendária banda Black Sabbath, na qual fez parte nos anos 1970.

A formação atual da banda conta com o vocalista Rafael Borges, o guitarrista Phil Seven, o baixista Du Monteiro, juntos desde o início, em 2005, e o baterista rio-clarense Matt Pezzotti.