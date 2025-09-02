Policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) realizaram a prisão em flagrante de um homem acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro. A ação ocorreu após denúncia anônima que indicava o armazenamento de entorpecentes em baias de cavalo.

No local, os agentes apreenderam dois tijolos de maconha, um saco com pó branco, balança de precisão, anotações contábeis, rádio comunicador e milhares de embalagens plásticas utilizadas para acondicionar drogas. Durante a abordagem, o suspeito portava um revólver calibre 32 com numeração raspada e munições intactas. Ele negou a posse da droga e da arma, mas assumiu responsabilidade pelas baias onde o material foi encontrado. Diante das evidências, foi autuado em flagrante e encaminhado à carceragem, enquanto a polícia solicita a conversão da prisão em preventiva.