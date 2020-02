Baep localiza armas no bairro São Miguel

Equipes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), após receberem informações de que um indivíduo possuía armas de fogo e realizava a manutenção delas pela cidade de Rio Claro, foram até a a Avenida 74-A, no bairro São Miguel.

Por lá, tiveram a entrada autorizada na residência pela mãe do suspeito. No interior do imóvel, encontraram o procurado que, ao ser interrogado, confessou que, realmente, tinha armas em casa e indicou o local onde estavam. Os policiais encontraram em cima do armário da cozinha externa duas garruchas calibre 32, nove munições e um estojo deflagrado.

Diante da situação, ele foi conduzido até a delegacia onde foi apresentado, prestou depoimento e depois ficou preso por posse ilegal de arma de fogo.