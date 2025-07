Local se tornou problemático há anos diante da ocupação de usuários de drogas e pessoas em situação de rua

Prefeito afirma que em agosto retomará edital de megaobra para implantação da Avenida Integração, que ligará Avenida 24-A com a Rodovia Washington Luís

A Prefeitura de Rio Claro pretende, em breve, implodir o pontilhão da Rua 6, que faz a ligação entre o Grande Cervezão e a região do Jardim Portugal e bairros próximos. A ideia está dentro do projeto para a futura implantação da Avenida Integração, que está sendo retomado pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) após não ter tido avanços no primeiro mandato. Segundo informou ontem (23), em entrevista ao Grupo JC de Comunicação, o projeto começará a sair do papel já no próximo mês através da publicação da licitação. A nova via vai ligar a Avenida 24-A até a Rodovia Washington Luís (SP-310).

“Esse investimento vai mudar a história da cidade depois que estiver pronto. É a tão sonhada Avenida Integração. Teremos uma nova entrada na cidade (pela Rodovia Washington Luís) na altura do Jardim Figueira, onde o trem passava embaixo da rodovia para ir até Batovi. Ali se conecta a Avenida Integração, com sete quilômetros, que entrará e chegará até o pontilhão da Rua 6. A gente vai talvez implodir, ou aterrar, o pontilhão para resolver um problema com usuários de drogas que perturbam aquele entorno”, explicou.

O percurso da Avenida Integração continuará seguindo sentido Centro, passando em frente ao novo Hospital Público Municipal, no curso do antigo leito da linha férrea, por dentro do Grande Cervezão. Em seguida, a via passará pela Vila Martins e chegará à Vila Aparecida, na Avenida 24-A até o paredão das oficinas da concessionária Rumo – que devem ser transferidas até o final do ano que vem, caso o prazo não seja alterado pelo Governo Federal. Numa segunda etapa, a ideia é de que a Avenida Integração siga pela região central até a Avenida 29.

“A primeira etapa vamos licitar a partir do início de agosto. Em dois anos essa avenida estará pronta e vai impactar toda a zona norte da cidade, melhorando o acesso das pessoas. Teremos parques lineares, praças de esportes, parquinhos e paisagismo voltado para uma cidade mais cuidada”, acrescentou o prefeito Gustavo.

Conforme o JC noticiou anteriormente, o edital era para ter ocorrido em 2023. A abertura dos envelopes havia sido marcada para 27 de dezembro e o custo da obra estava orçado em R$ 37,2 milhões, porém, não avançou. Os recursos para a megaobra, que revive o antigo projeto da Avenida Paulista do ex-padrinho político de Gustavo, Du Altimari, seriam captados através do leilão de áreas institucionais desafetadas pela Prefeitura após aprovação na Câmara de Rio Claro. O prefeito, no entanto, ainda não atualizou a informação sobre a obtenção dos recursos para o novo edital.