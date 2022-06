No início da noite desta segunda-feira (13), policiais da Força Tática de Rio Claro, prenderam o autor do 22º homicídio registrado no município. O crime ocorreu no início da madrugada de hoje quando Milton Moreira, de 61 anos, foi golpeado com um facão em uma briga com o vizinho na Rua 20, bairro Consolação. A vítima chegou a ser socorrida mas veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada no PSMI da Avenida 15.

A prisão

Policiais da Força Tática, que já tinham conhecimento da autoria do homicídio, realizavam patrulhamento e ao passarem pela Praça Dalva de Oliveira, avistaram o criminoso conversando com uma mulher. Imediatamente a equipe realizou a abordagem e confirmou que realmente se tratava do homem que havia matado Milton. O indivíduo também afirmou aos policiais que não tinha a intenção de matar e que Milton havia chegado alcoolizado no endereço e ameaçado ele e a esposa. O autor acreditava que Milton estava armado e por isso disse que pegou o facão ferindo o vizinho próximo a mão mas que a ideia era apenas assustá-lo para que ele fosse embora.

O indivíduo, que tem 41 anos, relatou que não esperava tal desfecho vindo a saber da morte apenas hoje pela internet. Ele carregava uma mochila com roupas e de acordo com os policiais, provavelmente se preparava para fugir. Diante dos fatos, os policiais da Força Tática encaminharam o autor até o plantão policial onde também apresentaram o facão utilizado para golpear Milton.