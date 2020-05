Foi publicado no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (28), pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Deliberação nº 955 que trata do gás natural, especialmente utilizado pelos grandes consumidores industriais na área de concessão da Comgás.

Fundamental para o sucesso desta ação, a Aspacer – Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, através do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici, participou durante os meses de abril e maio, em conjunto com as associações ligadas ao setores de vidro, química e outros consumidores industriais; Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente; e Agência Reguladora, de encontros frequentes para debater o assunto, o que tornou possível obter a redução da tarifa.

Segundo cálculos iniciais das próprias associações empresariais, a redução chega a até 14% e vale para todas as indústrias usuárias de gás canalizado. Os segmentos residencial, comercial e o gás natural veicular também tiveram reduções.

Para Quilici, a redução da tarifa significa um grande sucesso na articulação e negociação do setor industrial com o governo do estado e o agente regulador. “A redução da tarifa vai trazer mais competitividade à indústria, nesse momento importante em que estamos prestes a iniciar a retomada da economia”, finaliza Quilici.

Plano

Vale lembrar que, na semana passada, a Anfacer, Aspacer e Sindiceram desenvolveram e publicaram um guia de recomendações para orientar a indústria nacional de cerâmicas para revestimentos e louças sanitárias, neste momento atual da pandemia da Covid-19. O objetivo deste Plano é desenvolver medidas preventivas, fornecendo uma base de consulta orientada em diretrizes governamentais para prevenção, contenção e mitigação do contágio, visando à segurança. Acesse o material em www.aspacer.com.br.