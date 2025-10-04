A atriz mirim de Santa Gertrudes, Júlia Dezotti adiciona mais um trabalho de sucesso à carreira. Prestes a estrear seu novo filme, a atriz viaja para os Estados Unidos para tal feito.

“Em 2024 a Júlia participou do elenco do filme ‘O Coreto’, gravado na cidade de Guararema, no Estado de São Paulo, ao lado da protagonista Fernanda Schiavo e dos atores Alexandre Borges e Gabriel Godoy. O longa tem produção FW Filmes, produção executiva de Daniela Torres e direção de produção de Henrique Schiavo e nos próximos dias, o elenco viaja para Los Angelas, para a estreia do trabalho no grande e renomado Los Angeles Brazilian Filme Festival”, conta Karina Gennari Dezotti, mãe de Júlia e responsável pela carreia da atriz.

O festival acontece entre os dias 13 e 16 de outubro e a exibição de “O Coreto” será no dia 14, às 19h15. Serão apresentados também os longas Yanuni, produzido por Leonardo DiCaprio, dirigido por Richard Ladkani; Manas, dirigido por Marianna Brennand, que está sendo promovido nos Estados Unidos por Julia Roberts e Sean Penn; Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro e dirigido por Andrucha Waddington, entre outros trabalhos de muita qualidade.

O filme

“O Coreto” narra a história de três mulheres — uma avó e duas netas — que vivem na zona rural de Guararema, sustentando-se por meio da agricultura familiar.