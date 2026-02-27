Reconhecimento: A atriz rio-clarense Taísa Luciano exibe o prêmio de Melhor Atriz conquistado no Festival de Cinema de Teresópolis por sua atuação no curta-metragem “Singular”. (Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

A artista rio-clarense foi premiada no Festival de Cinema de Teresópolis por sua atuação no curta-metragem “Singular”, superando nomes consagrados do audiovisual

A atriz de Rio Claro Taísa Luciano conquistou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Teresópolis. O reconhecimento ocorreu por sua performance no curta-metragem “Singular”, dirigido por Giovanna Duarte, que também garantiu o troféu de Melhor Direção no evento.

Aos 29 anos, a artista de Rio Claro concorreu na categoria ao lado de figuras expressivas e consagradas da teledramaturgia e do cinema nacional, como a atriz Bete Mendes. O festival destacou a força das produções independentes e o talento da nova geração de artistas do interior paulista.

Atuação no curta-metragem Singular

No filme “Singular”, que percorre diversos festivais de cinema desde o ano passado, a atriz de Rio Claro Taísa Luciano interpreta a personagem Esther. A trama aborda a vida de uma jovem diagnosticada com câncer que enfrenta o abandono do marido logo após a descoberta da doença.

A história busca lançar luz sobre o abandono afetivo em momentos de vulnerabilidade extrema. A produção tem sido elogiada pela sensibilidade ao tratar de um tema delicado e presente na sociedade brasileira, unindo drama social e conscientização.

📲 Entre no nosso canal no WhatsApp!

Receba as principais notícias do Jornal Cidade diretamente no seu celular, com informação confiável e atualizada.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Relevância social e rede de apoio

Para a atriz de Rio Claro Taísa Luciano, dar vida à personagem Esther foi uma experiência significativa. Ela ressalta que o roteiro reflete a realidade de milhares de mulheres brasileiras que perdem sua rede de apoio familiar justamente no momento em que mais precisam de suporte emocional.

A artista espera que a obra ajude a conscientizar o público sobre a importância do amparo doméstico para pacientes que sofrem com a doença. Segundo Taísa, muitas pessoas não possuem estrutura emocional para lidar com as consequências do diagnóstico, resultando no rompimento de vínculos afetivos.