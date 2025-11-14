Duda contracena com Rodrigo Santoro em novo longa

Aos oito anos de idade, a atriz mirim Duda Sampaio faz sua estreia nas telas de cinema no longa “O Filho de Mil Homens”, lançado no dia 30 de outubro em redes selecionadas e no dia 19 de novembro chega ao serviço de streaming Netflix. O filme tem como protagonista o ator de renome internacional, Rodrigo Santoro, com quem Duda contracena.

A atriz mirim é rio-clarense, mas há dois anos mora em São Paulo com os pais e o irmão, que também é ator, Matheus Sampaio. “Duda iniciou sua carreira aos 8 anos, inspirada no irmão, que é ator e tem 18 anos. Foi chamada para um teste em uma novela no SBT, onde encantou-se com as câmeras e quis investir na carreira. Começou o curso de interpretação e não parou mais”, conta Thais Sampaio, mãe da pequena.

Crédito: Divulgação/Netflix

Duda já gravou três longas e dois curtas, a estreia dela nos cinemas acontece no “Filho de Mil Homens” e os demais estarão nas telonas no início do ano. “Em um deles, inclusive, ela é protagonista. No ano passado ela estreou no musical ‘O Mágico de Oz’, como Dorothy e este ano estará em cartaz também em Madagascar, como capitão dos pinguins”, contou a mãe. A pequena também é dubladora e trabalha para filmes e séries.

O FILME

O Filho de Mil Homens acompanha Crisóstomo (Rodrigo Santoro), um pescador solitário no auge de seus 40 anos que carrega dentro de si a culpa por não ter conseguido ser pai. Na procura de um filho sem pai, já que ele mesmo é um pai sem filho, Crisóstomo esbarra com Camilo (Miguel Martines), um garoto órfão de apenas 12 anos de idade. Logo, eles iniciam juntos uma jornada arriscada, mas recompensadora, de formar uma família nada convencional.