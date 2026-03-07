Aconteceu na manhã de sábado (07), em frente ao coreto do Jardim Público de Rio Claro, um ato em prol da defesa da vida das mulheres. Membros da comunidade e do coletivo “Mulheres em Luta” usaram a palavra para alertar sobre a crescente dos casos e debater assuntos de grande relevância para a sociedade de modo geral.

Bell Rezende, mulher preta e militante da causa como um todo, reforçou a dificuldade das mulheres – principalmente das pretas – em sair de situações de violência por falta de respaldo e apoio.

As mulheres presentes afirmaram que a desigualdade social, o desemprego e a precarização dos serviços públicos, como saúde e educação, pioram as violências nas formas de agressão, falta de atendimento e acolhimento.

“Para nós mulheres da classe trabalhadora, o machismo pesa, para além dos baixos salários e perda de direitos. Vivemos uma epidemia de violência contra as mulheres no Brasil”, disseram.

De acordo com informações do coletivo, em Rio Claro, no ano de 2025, ocorreram dois feminicídios brutais noticiados.