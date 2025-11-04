Foto: Divulgação/Eixo SP

Primeira das cinco etapas das obras para adequação estrutural do viaduto do trevo da Viviani começa nesta quarta

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza, a partir desta quarta-feira (5), interdição parcial da pista no sentido bairro-centro da passagem inferior do viaduto localizado no km 174 da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, popularmente conhecido como trevo da Viviani. As alterações fazem parte do cronograma das obras de implantação da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia, que visam aumentar a fluidez do trânsito e a segurança viária.

Uma das faixas da pista sob o viaduto, no sentido bairro-centro, será interditada para posicionamento de máquinas e equipamentos, estacionamento de caminhões para carga e descarga de materiais e para garantir a movimentação segura das equipes que atuarão nas obras. A outra faixa da via permanecerá liberada para circulação de veículos.

A passagem de pedestre neste mesmo sentido (bairro-centro) também será fechada. Durante o período das obras, tanto pedestres quanto ciclistas deverão utilizar a passagem pela ciclovia localizada no canteiro central sob o viaduto. A Eixo SP informa que a circulação de veículos e de pessoas no sentido contrário, ou seja, no sentido centro-bairro, seguirá normalmente, sem alterações neste momento.

Esta é a primeira de cinco etapas previstas nas intervenções que vão adequar o dispositivo às novas plataformas da terceira faixa. A conclusão desta fase inicial está prevista para 31 de dezembro deste ano, enquanto a finalização de todas as etapas está programada para 31 de julho de 2026.

O local permanecerá devidamente sinalizado durante todo o período das obras para orientar os motoristas sobre as alterações no tráfego, conforme o planejamento definido em conjunto com os órgãos de trânsito de Rio Claro e a Polícia Militar Rodoviária.

Foto: Divulgação/Eixo SP

Avanço em mobilidade

De acordo com Fabiano Frighetto, gerente de Obras da Eixo SP, as intervenções representam um marco importante para a mobilidade urbana de Rio Claro e trarão benefícios duradouros. “Estamos diante de uma intervenção histórica para a cidade, que representa um avanço significativo em mobilidade urbana e segurança viária”, afirma.

Segundo ele, a implantação da terceira faixa é um investimento que vai transformar a qualidade do trânsito no município. “Pedimos um pouco de paciência neste momento. Os incômodos são passageiros, mas os benefícios serão permanentes. Rio Claro ganhará uma infraestrutura moderna que vai melhorar substancialmente o fluxo de veículos e reduzir os riscos de acidentes”, destaca. Para Fabiano, a obra representa uma conquista para a cidade e seus reflexos positivos serão sentidos por gerações.

Prorrogação de prazo no dispositivo do km 176

A Eixo SP informa ainda que a previsão de conclusão das obras de alargamento do viaduto localizado no km 176 foi prorrogada para 19 de abril de 2026. Com isso, os veículos que trafegam pela SPI 083/191, no sentido bairro-centro, ao se aproximarem do dispositivo de acesso à Avenida Castelo Branco, continuarão sendo desviados para a via marginal da SP 310, devendo utilizar o trevo da Viviane como rota alternativa. O tráfego no sentido oposto, do centro para o bairro Novo Jardim Wenzel, utilizando a via sob o viaduto, permanece com fluxo normal.

A ampliação dos viadutos é considerada a fase mais complexa do projeto de implantação de terceira faixa na SP 310. A construção das faixas adicionais demanda uma série de serviços de readequação estrutural, incluindo o alargamento das estruturas de concreto. O projeto de implantação da terceira faixa entre Cordeirópolis e Corumbataí conta com investimento de R$ 260 milhões e prevê a construção de 40 quilômetros de faixa adicional em ambos os sentidos da rodovia, totalizando 80 quilômetros de pista ampliada.