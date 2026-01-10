Com as crianças em férias, os pais procuram atividades para entreter os filhos, e a programação especial das Super Férias do Shopping Rio Claro tem muitas opções para a criançada gastar energia e se divertir muito.

Neste sábado, 10 de janeiro, a indicação são as oficinas de lettering com personalização de caderno, que acontecem às 14h30, 16h30 e 18h30 em frente à Di Gaspi. A atividade ensinará a customizar o material escolar para iniciar o ano letivo em fevereiro em grande estilo. E das 16h às 19h acontece o Evento de Adoção Pet, em frente ao cinema. A ação tem o objetivo de apoiar a adoção de animais e ajudar a ONG Amigo do Canil com doação de ração para cães e gatos. Uma ótima oportunidade para fazer o bem e adotar um animal que busca um lar.

Já na segunda-feira, 12, será inaugurado o Espaço Estúdio Corvo, instalado ao lado da Di Gaspi, com exposição de skates produzidos pelos alunos do artista Everaldo Prates (conhecido como Corvo). Neste espaço, também serão oferecidas oficinas de desenho para crianças a partir de 8 anos nos dias 12, 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro, das 13h30 às 14h30. As vagas são limitadas e é necessário reservar vaga pelo WhatsApp (19) 99499-3232.

E no dia 17 de janeiro, será realizado um evento que as crianças irão adorar: o Vibratom, com contação de histórias no Kids Park e personalização de sacolas com a técnica de lettering para presentear os clientes. As atividades acontecem das 14h às 19h.

Atrações para todas as idades

Os adultos também têm ações para eles no Shopping Rio Claro. Quem gosta de artes plásticas pode participar gratuitamente das Oficinas de Arte com a artista Lu Pedroso e aprender diversas técnicas, além de découpage e craquelê. As oficinas acontecem próximo à Centauro todas as quartas-feiras, às 14h30.

Nas férias é obrigatório assistir a uma sessão de cinema, não é mesmo? As estreias no Grupo Cine do Shopping Rio Claro no dia 8 de janeiro são a animação Tom e Jerry – uma aventura no museu e a comédia nacional Agentes muito especiais. Os filmes “Zootopia 2”, “Avatar: fogo e cinzas”, “A empregada”, “Bob Esponja – em busca da calça quadrada” e “Anaconda” continuam em cartaz.

Além de todas estas opções, ainda há as atrações fixas Kids Park, espaço aberto e gratuito para brincadeiras com escorregadores e balanços, World Games, os bichos de pelúcia motorizados da Kolméia Kids e os carrinhos da Speedcar, as máquinas de pelúcias da Happy Machine, Kombi de Pelúcias, Pelúcias Chaves, além da Toy Mix & Key Master, com diversos brindes, a Fun Photo Booth, para registrar os momentos passados no Shopping.

Fechando o passeio no Shopping Rio Claro, o centro de compras tem diversas opções para confraternizar com a família e amigos, seja para fazer uma deliciosa refeição na Praça de Alimentação, um lanche da tarde, degustar cafés diferenciados acompanhados de um delicioso doce, ou ainda saborear uma bebida gelada, como milk-shakes, sucos e sorvetes.

“O Shopping Rio Claro reúne em um só lugar compras, serviços, lazer, entretenimento e gastronomia. Por isso, é o local ideal para curtir as férias de janeiro em família e com os amigos, já que a qualquer hora do dia é possível encontrar uma novidade e uma atração disponível”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

Super Férias Shopping Rio Claro

Dia 12 de janeiro: inauguração do Espaço Estúdio Corvo com exposição de skates

Local: ao lado da Di Gaspi

Oficinas de Desenho com o Estúdio Corvo

Dias: 12, 19, 26 de janeiro e 2 de fevereiro

Horário: das 13h30 às 14h30

Local: Espaço Galeria Estúdio Corvo, ao lado da Di Gaspi

Vagas limitadas e inscrições pelo WhatsApp (19) 99499-3232

Oficinas de arte com Lu Pedroso

Dias: todas as quartas-feiras

Horário: a partir das 14h30

Local: ao lado da Kolor

Evento Vibratom

Dia: 17 de janeiro

Horário: das 14h às 19h

Local: Kids Park