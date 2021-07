As férias de inverno do Shopping Rio Claro têm uma extensa programação de atividades gratuitas para os filhos dos clientes. Até 1º de agosto, as crianças têm as opções de aprender a fazer um objeto novo nas Oficinas Kids, em parceria com a Rota da Arte, e em brincadeiras no Espaço Kids, instalado em frente ao deque, em parceria com a Keky Animações.

As Oficinas Kids acontecem às quintas-feiras, das 14h às 19h, e têm como tema o fundo do mar. Nos dias 22 e 29 de julho, as crianças vão aprender a confeccionar e decorar um barco pirata e um baú do tesouro, respectivamente, com materiais variados, como papel cartão, feltro e miçangas, por exemplo.

Já de sexta a domingo, das 13h às 17h, os pequenos participam de uma caça ao tesouro no fundo do mar, e se encontrarem o baú de tesouros, elas podem ganhar brindes em parceria com as operações Chiquinho Sorvetes, Ice Creamy, Kid Stok, Kolor, Lug’s, Luz do Sol, Milk Shake Mix, Ri Happy e World Games.

Outra opção de brincadeira é o Espaço Kids, montado em frente ao deque em parceria com a Keky Animações. Diariamente das 14h às 19h, estão disponíveis cama elástica, infláveis e outros brinquedos que as crianças adoram.

“As férias de julho no Shopping Rio Claro estão sendo um sucesso. Todas as brincadeiras são gratuitas e contam com apoio de monitores, para auxiliar as crianças desenvolverem as suas habilidades psicomotoras e também para garantir o distanciamento entre elas, seguindo as normas sanitárias vigentes”, afirma Gisele Alvares, Supervisora de Marketing, destacando que, para participar, a criança deve usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social.

As atividades são divididas por sessões, limitando a quantidade de crianças, e é necessário o acompanhamento de um responsável. Como as vagas das atividades são limitadas, os pais podem fazer a reserva pelo WhatsApp (19) 99739-3982.

SERVIÇO:

Férias de Julho do Shopping Rio Claro

Data: até 1º de agosto

Reserva de vagas pelo WhatsApp (19) 99739-3982

Oficinas Kids com a Rota da Arte às quintas-feiras, das 14h às 19h

Onde: Espaço Cultural

Atividades de julho: dia 22: criação de barco pirata; dia 29: criação de baú do tesouro

Caça ao tesouro de sexta-feira a domingo, das 13h às 17h, até 1º de agosto

Onde: Espaço Cultural

Espaço Kids com Keky Animações, até 1º de agosto

Onde: em frente ao deque

Horário: todos os dias das 14h às 19h