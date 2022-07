O Shopping Rio Claro está com uma programação bem divertida de atividades gratuitas para as crianças aproveitarem os dias de férias escolares. De quinta a domingo, são realizadas brincadeiras orientais e oficinas de jogos da Grow (empresa líder no segmento de jogos para jovens e adultos). As brincadeiras orientais acontecem das 15h às 18h e as oficinas divertidas da Grow das 15h às 19h. Ambas estão em frente ao deque do Shopping.

Outras opções de atividades para as crianças são a World Games, que tem games e outros brinquedos que as crianças adoram, o Mar de Bolinhas, localizado na Praça de Eventos, e a operação Mundo da Diversão, uma sala de brinquedos com um conceito educativo localizada próximo a Entrada Oeste ao lado da Milon.

Para as famílias e os amigos curtiram juntos e dividirem um balde de pipoca, tem também os filmes mais recentes do cinema, sem falar nas inúmeras delícias para degustar na Praça de Alimentação, entre pratos, lanches, salgados e doces na do almoço, no jantar e na happy hour.

Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, garante que as crianças e os adultos têm muitas opções de lazer e compras para aproveitar os passeios em família no Shopping: “A nossa programação atende a todas as idades, e no fim de semana teremos muitas atrações especiais que serão uma experiência inesquecível”.

SERVIÇO

Férias no Shopping Rio Claro

Período: até 31 de julho

Oficinas de brincadeiras orientais

Dias: de quinta a domingo

: das 15h às 18h Local: em frente ao deque do Shopping Rio Claro

Oficinas de jogos da Grow

Dias: de quinta a domingo

: das 15h às 19h Local: em frente ao deque do Shopping Rio Claro

Mar de Bolinhas

Período: até 31 de julho

todos os dias das 11h às 22h Local: Praça de Eventos do Shopping Rio Claro

Mundo da Diversão