Estreou no último dia 27, no serviço de streaming da Disney, o Disney+, ‘Magnum’, nova série da Marvel. Mas as novidades não param por aqui, principalmente para Rio Claro e região.
O motivo: Renato Caetano, artista nascido na Cidade Azul, é a voz oficial de ‘Magnum’. Nascido em Rio Claro, mas criado em Ipeúna, Caetano é um artista completo. Leva o nome do interior por onde passa, como nos musicais “O Rei Leão” e “Hebe, o musical”, entre muitos outros trabalhos.
“Eu produzi alguns vídeos em meu Instagram sobre este trabalho, fiquei muito contente com essa oportunidade e é um momento muito feliz!”, celebra o artista, que segue. “Espero que as pessoas gostem do projeto, nesta semana aconteceu uma pré-estreia no escritório da Disney em São Paulo e foi muito legal”, pontua. Siga Renato no Insta pelo @renato_caetan.o.
SINOPSE
A série acompanha Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), um ator e dublê em apuros em Los Angeles que ganha poderes iônicos reais, equilibrando a vida em Hollywood com a responsabilidade de ser um herói. A trama mistura comédia e sátira sobre a indústria cinematográfica, com Simon sendo mentorado por Trevor Slattery (Ben Kingsley).