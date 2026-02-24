A Arteris Intervias informa que interditará a alça de saída da Avenida Brasil para Rodovia Wilson Finardi (SP-191), próximo ao Posto Cacareco, na região do Distrito Industrial de Rio Claro/SP, sentido a Rodovia Washington Luís (SP-310). O bloqueio será realizado a partir das 08h00 até às 17h, nesta quarta-feira (25).

A interdição é necessária para execução da aplicação de CBUQ (revestimento asfáltico) da nova pista em construção.

Rotas alternativas

Os motoristas que desejam seguir pela Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em direção à Rodovia Washington Luís (SP-310), devem primeiro acessar a SP-191, sentido Araras, para depois realizar o retorno no dispositivo localizado no km 63,5.

A duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) contempla 17,5 quilômetros de novas pistas, entre os quilômetros 52,7 ao km 70,2, no trecho que interliga os municípios de Araras a Rio Claro. O investimento de aproximadamente R$ 169 milhões possibilita além da construção de novas faixas de rolamento, um dispositivo de retorno, duas pontes de concreto e uma galeria.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa instalada na rodovia, e reduzir à velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre uma distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.