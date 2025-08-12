Foto: Arquivo JC/Divulgação/Arteris

Projeto Me Adota promove adoção responsável de animais recolhidos em situação de risco

A Arteris Intervias segue dedicada a transformar a vida de animais abandonados ou em situação de risco em suas rodovias. Por meio do projeto Me Adota, criado em 2020, a concessionária promove a adoção responsável de cães resgatados no trecho sob sua gestão, oferecendo a eles a chance de um novo começo em um lar seguro e acolhedor.

Atualmente, mais de 30 cães estão disponíveis para adoção, entre machos e fêmeas de diferentes idades e portes – desde os menores, ideais para apartamento, até os mais robustos e aventureiros. Todos os animais foram atendidos por veterinários, estão castrados, saudáveis e aguardam por uma família.

Além dos cães, a Arteris Intervias também atua no resgate de animais de grande porte, como cavalos, que eventualmente invadem a rodovia e colocam em risco a segurança viária. O abandono de animais é crime previsto em lei e pode configurar infração de trânsito.

“É fundamental conscientizar os tutores de que ser responsável também significa cuidar da segurança do animal. Isso inclui não permitir que ele circule sozinho, sem supervisão, fora dos limites da propriedade. Um animal solto pode causar acidentes graves — tanto para ele quanto para motoristas que, eventualmente, possam colidir com um cachorro ou cavalo na pista”, explica a gerente de Operações da Arteris Intervias, Carolina Paschoalini.

Cães resgatados de rodovias estão disponíveis para adoção na campanha “Me adota”. Foto: Arquivo JC/Divulgação/Arteris

Cuidados ao avistar um animal na pista

Ao notar um animal na pista, o usuário deve:

– Reduzir a velocidade com segurança;

– Evitar buzinar ou usar faróis altos, para não assustar o animal;

– Acionar imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 707 1414.

Como adotar

Os interessados em adotar um dos cães podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]. Para formalizar a adoção, é necessário apresentar documento com foto (RG ou CNH) e assinar um termo de responsabilidade.

Se algum dos animais for reconhecido por seu tutor original, será solicitado um documento de comprovação, como foto ou carteira de vacinação.

Com o Me Adota, a Arteris Intervias reforça seu compromisso com a responsabilidade social e o bem-estar animal, contribuindo para rodovias mais seguras e comunidades mais conscientes.

Confira todos os cachorros disponíveis para adoção no site: https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/intervias/me-adota/