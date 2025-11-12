No episódio inédito do Chega Junto, doutora em Educação, cantora e cozinheira compartilha saberes sobre uma vida plena; estreia é nesta quarta (12), às 19h

Como envelhecer com disposição, alegria e sentido? A resposta está no novo episódio do podcast Chega Junto, que recebe a inspiradora Cláudia Guilherme para uma conversa sobre arte, afeto e vitalidade. Doutora em Educação, cantora e cozinheira de mão cheia, a convidada é exemplo vivo de que os anos podem ser sinônimo de renovação, aprendizado e paixão pela vida. A estreia acontece nesta quarta-feira (12), às 19h, no YouTube e Facebook do JC.

Cláudia Guilherme é doutora em educação, cantora e cozinheira de mão cheia

No episódio, Cláudia descreve sua trajetória plural, revelando como a educação, a música e a culinária se entrelaçam para construir uma existência repleta de significado. Ela ainda fala sobre a importância do samba, da manutenção dos vínculos afetivos e da coragem para recriar a própria história em qualquer idade.

“A Cláudia nos presenteia com uma fala cheia de lucidez e bom humor. Ela nos lembra que amadurecer não é deixar para trás a juventude, mas seguir se descobrindo e se fortalecendo”, afirma a apresentadora Aline Magalhães Ceron.

Já Mônica Butteri complementa: “É uma honra tê-la no podcast. Ela nos mostra, na prática, que é possível viver com intensidade e generosidade, celebrando cada etapa com gratidão”.

As apresentadoras Aline Magalhães e Mônica Butteri

Serviço

O que: Episódio 117 do podcast Chega Junto com Cláudia Guilherme

Quando: 12/11 (quarta-feira), às 19h

Sobre o Chega Junto

Com apresentação de Aline Magalhães Ceron e Mônica Butteri, o Chega Junto é um podcast que reúne histórias e reflexões para inspirar o dia a dia. Toda quarta, um novo episódio com convidados especiais.