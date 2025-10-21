Com foco em melhorar a qualidade de vida dos clientes, a farmácia oferece desde dermocosméticos e suplementos até medicamentos personalizados em formatos inovadores, como bombons

A Art Fármacos Manipulação e Drogaria, localizada no centro de Rio Claro (SP), é muito mais que um estabelecimento farmacêutico: é um espaço onde o cuidado com o cliente e a personalização de fórmulas andam lado a lado. Sob a responsabilidade da farmacêutica Dra. Sônia Regina Boucault Tironi (CRF-SP: 15490), a farmácia se destaca pelo atendimento humanizado e pelo compromisso em melhorar a qualidade de vida de seus clientes.

“A minha ideia não era apenas vender remédio, era melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu só conseguia fazer isso se eu conhecesse o meu cliente”, explica a Dra. Sônia. Esse olhar individualizado se reflete no acompanhamento detalhado de cada caso, mesmo quando o paciente chega com uma receita médica pronta. A equipe se preocupa em explicar a função de cada componente, promovendo maior entendimento e adesão ao tratamento.

Dra. Sônia Regina Boucault Tironi, farmacêutica responsável pela Art Fármacos, segura um dos produtos manipulados no estabelecimento. A empresa, localizada no centro de Rio Claro (SP), prioriza o atendimento personalizado e o desenvolvimento de fórmulas inovadoras, como medicamentos em formato de bombom e suplementos específicos para diferentes públicos

A variedade de produtos surpreende. A Art Fármacos oferece desde uma linha completa de dermocosméticos e produtos para emagrecimento natural até soluções específicas para dores articulares. Um dos carros-chefe é o “Arthur”, um suplemento de colágeno tipo dois inicialmente desenvolvido para o público 50+, mas que agora também atende a um público mais jovem, como praticantes de atividade física que exigem muito das articulações.

A inovação é uma marca da casa. A farmácia criou, por exemplo, um vermífugo em formato de bombom, com sabor agradável que dispensa o tradicional “disfarce” para crianças. A solução foi tão bem-sucedida que agora também é indicada para idosos com dificuldade de deglutição, mostrando a versatilidade da manipulação personalizada.

Serviço:

Art-Fármacos Manipulação e Drogaria

Endereço: Av. 4, 1250 – Centro, Rio Claro – SP, 13500-420

Site: https://www.artfarmacos.com.br/

Instagram: @farmaciaartfarmacos

Telefones: (19) 3534-9077 | (19) 99677-6214