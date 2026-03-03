Foto: Corpo de Bombeiros (MG)

A Diocese de Piracicaba e a Prefeitura de Cordeirópolis mobilizam campanhas de arrecadação para ajudar famílias atingidas pelos temporais em Juiz de Fora e Ubá

A arrecadação para vítimas das chuvas em Minas Gerais ganhou o reforço de importantes instituições da nossa região nesta semana. A Diocese de Piracicaba e a Prefeitura de Cordeirópolis iniciaram frentes solidárias para socorrer os desalojados.

Os temporais na região da Zona da Mata mineira deixaram um rastro de destruição, com 36 mortes confirmadas e milhares de desabrigados. Em Juiz de Fora, o mês de fevereiro registrou o maior volume de chuva da história, atingindo a marca de 579 mm.

Mobilização da Diocese de Piracicaba

O bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, convida fiéis e toda a comunidade a colaborarem com a arrecadação para vítimas das chuvas. A ação ocorre em parceria com o projeto Exército de Formiguinhas.

Os itens solicitados pela Diocese incluem alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, fraldas (infantis e geriátricas) e leite. Também são aceitas doações de ração para animais e roupas de cama e banho para os atingidos em Juiz de Fora e Ubá.

As entregas devem ser feitas na Cúria Diocesana, localizada na Avenida Independência, 1.146, em Piracicaba. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Informações adicionais podem ser obtidas com Débora Ferraz pelo telefone (19) 99600-4362.

Campanha Solidária em Cordeirópolis

A Prefeitura de Cordeirópolis também iniciou a campanha “Cordeirópolis com Juiz de Fora”. A iniciativa, idealizada pela prefeita Cristina Saad, busca suprir as necessidades imediatas da população mineira afetada pelos fortes temporais recentes.

O ponto de coleta fixo em Cordeirópolis é a Secretaria da Mulher e Desenvolvimento Social, na Rua Toledo Barros, 404, Centro. As doações podem ser entregues até sexta-feira (6), das 7h às 17h, com foco em alimentos, itens de higiene e limpeza.

No sábado (7), haverá um “Dia D” de arrecadação para vítimas das chuvas, das 9h30 às 14h. A mobilização ocorrerá em frente ao antigo Cordeiro Clube, no Centro. A prefeitura ressalta que não serão aceitos produtos vencidos ou peças de roupas usadas (exceto roupas íntimas novas).