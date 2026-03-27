Projeto converte materiais recicláveis na moeda social ENA para troca por alimentos e itens de higiene na próxima terça-feira (31)

A prefeitura de Rio Claro realiza, na próxima terça-feira (31), a partir das 9 horas, mais uma edição do Armazém Solidário, desta vez no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Panorama, que passa a integrar a iniciativa. O Cras está localizado na Rua 2, 617, no bairro Santana. A ação é promovida de forma intersetorial por diversas secretarias municipais e o Fundo Social de Solidariedade.

O projeto Armazém Solidário criou a moeda social ENA (Educação, Natureza e Ambiente), uma política pública que conecta sustentabilidade, inclusão social e educação ambiental. A iniciativa transforma resíduos recicláveis em valor real para a população, estimulando práticas sustentáveis e promovendo dignidade através da conversão de materiais em benefícios diretos.

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Sustentabilidade e Moeda Social ENA

Por meio do projeto, moradores são incentivados a realizar a separação correta dos resíduos. Esses materiais são convertidos em pontuação e transformados na moeda social ENA, que poderá ser utilizada durante o evento para a troca por alimentos, produtos de higiene e outros itens essenciais. De acordo com Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social, a ação fortalece o acesso a bens básicos e movimenta a economia local.

A expansão do Armazém Solidário para o Cras Panorama representa um avanço na política de assistência social de Rio Claro, ampliando o alcance da iniciativa. Além do impacto social, o projeto reduz o volume de resíduos destinados aos aterros sanitários. A coleta é realizada em parceria com a Cooperviva e a Associação Cidade Azul, promovendo a inclusão produtiva de catadores e o desenvolvimento sustentável na região.