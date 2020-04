O armador rio-clarense Caio Pacheco, 21 anos, que atua no Bahía Basket, da Argentina, foi inscrito no Draft da NBA. Todo ano as 30 equipes da NBA têm o direito de selecionar dois jogadores vindos da universidade ou jogadores internacionais. Durante a temporada, essas escolhas podem ser envolvidas em trocas.

Jogador rio-clarense, Pacheco é um dos destaques da Liga Argentina e explica que a decisão ao Draft foi conjunta.

“Eu, minha família e agentes tomamos a decisão de dar esse passo e colocar meu nome à disposição ou elegível, como eles chamam, para os times da NBA. A expectativa é muito grande para ter essa oportunidade e coroar todo trabalho feito no dia a dia”.

O bicampeão sul-americano Sub-19 com o Brasil em 2018 e 2019, que tem contrato com o Bahía Basket até 2021, segue treinando em Rio Claro, já que a Liga Argentina está suspensa devido ao coronavírus e a quarentena no País foi estendida até 10 de maio.

“Continuo treinando aqui na cidade dando o máximo possível para manter o preparo físico, que é muito importante. Ainda não existe uma data para o retorno, porque depende de abrirem os aeroportos para todos retornarem, então seguimos aguardando tudo isso passar para voltar à Argentina”.