Germán Cano brilhou em São Januário e marcou duas vezes na vitória sobre o São Paulo (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (16), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.



O argentino Cano marcou duas vezes na segunda etapa, chegou a seu 11º gol na temporada (mais de 2/3 de todos os 16 gols do time no ano) e deu a vitória à equipe da casa.



Nos acréscimos, o árbitro ainda marcou um pênalti para o São Paulo após consultar o VAR. Reinaldo cobrou, mas Fernando Miguel defendeu.

Novamente o árbitro de vídeo entrou em ação, viu que o arqueiro vascaíno se adiantou e a cobrança foi refeita. O lateral são-paulino acertou na segunda chance e diminuiu.



Com o resultado, o Vasco mantém 100% de aproveitamento em duas partidas disputadas até aqui -na estreia, venceu o Sport por 2 a 0.



O São Paulo tropeça após ter vencido o Fortaleza por 1 a 0 na estreia, e estaciona nos três pontos conquistados.



Desde o retorno do futebol -sem torcida em razão da pandemia de coronavírus-, a equipe de Fernando Diniz alternou entre vitórias e derrotas. Perdeu para o Bragantino, bateu o Guarani, foi eliminado pelo Mirassol e depois estreou no Brasileiro contra o Fortaleza.



No primeiro tempo, as duas equipes tiveram boas chances. Daniel Alves completou um cruzamento para fora, ainda no início do jogo. Do outro lado, Thales cabeceou na linha da pequena área, mas Tiago Volpi defendeu.



No segundo tempo, o atacante Paulinho Boia chegou a acertar a forquilha do gol vascaíno, mas não marcou. Gonzalo Carneiro, atacante tricolor que ficou cerca de um ano suspenso por doping, retornou ao time, entrando na etapa final.



Na próxima rodada, o São Paulo encara o Bahia, em casa. A partida está marcada para às 20h da quinta-feira (19). Ao mesmo tempo, o Vasco visita o Ceará.

VASCO

Fernando Miguel; Cayo Tenório (Miranda), Ricardo Graça, Leandro Castán, Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Neto Borges), Martín Benitez (Guilherme Parede), Gabriel Pec (Bruno Gomes); Talles Magno, Germán Cano. T.: Ramon Menezes

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê (Gonzalo Carneiro), Liziero (Gabriel Sara), Daniel Alves, Igor Gomes (Helinho); Paulinho Boia, Pablo. T.: Fernando Diniz

Estádio: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões amarelos: Bruno Gomes, Cayo Tenório (Vasco); Igor Gomes, Liziero, Pablo, Reinaldo, Arboleda, Fernando Diniz [técnico] (São Paulo)

Gols: Germán Cano, aos 16min e aos 29min do segundo tempo (Vasco); Reinaldo, aos 51min do segundo tempo (São Paulo)