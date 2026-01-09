A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento (Ares-PCJ) estabeleceu em 14,14% o índice de reajuste das tarifas de água e esgoto no município de Rio Claro. Os novos valores começarão a ser cobrados nas faturas entregues a partir de fevereiro.

A resolução da Ares-PCJ foi publicada no Diário Oficial do município na sexta-feira, 9. O documento também estabelece reajuste de 4,46% para os demais serviços realizados pelo Departamento Autônomo de Águia e Esgotos (Daae).

“O índice de reajuste foi calculado a partir de análise detalhada, visando garantir a prestação de serviços, a qualidade no fornecimento de água em todo o município e novos investimentos em infraestrutura”, explica o superintende do Daae, Leandro Tresoldi.

Com os novos valores, a tarifa mínima residencial de água e esgoto, válida para consumo de até 10 m³, passa ser de R$ 70,72. Na tarifa social, o valor será de R$ 35,38. A tarifa comercial mínima (consumo até 15 m³) será de R$ 188,84 e a industrial (até 15 m³), R$ 359,74.

Para definir os novos valores, a Ares-PCJ apresentou ao Daae e ao Conselho de Regulação e Controle Social dos Serviços de Saneamento do município de Rio Claro estudos que também consideraram itens como folha de pagamento da autarquia municipal, encargos, insumos e produtos químicos para tratamento da água, energia elétrica e combustível, entre outros.