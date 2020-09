Em Araras, estão abertas as inscrições para o 4º Festival da Música Sertaneja. Gratuitos, os cadastros devem ser realizados até o dia 22 deste mês. O concurso musical é aberto a cantores solos, duplas e trios.

Artistas interessados em participar do Festival Sertanejo devem preencher a ficha cadastral que está no site da Prefeitura: araras.sp.gov.br e enviar para o e-mail [email protected], assim como a gravação de uma música para pré-seleção. Nela, serão escolhidos 20 candidatos que irão disputar as eliminatórias.

Segundo o regulamento, o Festival terá três etapas: duas eliminatórias (dias 4 e 18 de outubro), às 9h30, e a final (dia 25), a partir das 10h. Todas as etapas serão disputadas na área externa do Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita, localizado na Avenida Angelo Franzini, s/nº, Jardim dos Ipês. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a Secretaria Municipal de Cultura reforça que as etapas terão limite de público e respeitarão os protocolos sanitários do Plano São Paulo, do Governo do Estado.

Publicidade

Nas apresentações serão permitidos no máximo quatro instrumentos musicais – são eles: violão, viola, contrabaixo e acordeom. Os participantes que não tocarem instrumentos poderão ser acompanhados por músicos contratados.

As premiações do Festival Sertanejo 2020 serão as seguintes: vencedor – R$ 3.000,00, 2º colocado – R$ 2.000,00, 3º colocado – R$ 1.000,00, 4º colocado – 500,00 e 5º colocado – R$ 300,00. Todos os oito finalistas serão premiados com troféus de participação.