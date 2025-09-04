Nesta quinta-feira (04), a partir das 18h30, no Laboratório de Ensino da Matemática da Unesp de Rio Claro, localizada na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista (primeiro prédio à direita da portaria), o grupo PET Matemática dá início à primeira aula do projeto SPETfy, uma proposta inovadora que ensina inglês divertidamente, por meio de jogos, dinâmicas e brincadeiras.

Muito mais do que o tradicional “verb to be”, o projeto busca tornar o aprendizado da língua inglesa mais acessível e envolvente, trabalhando vocabulário, escuta e expressões do dia a dia de maneira descontraída. Entre as atividades estão mímicas com expressões comuns, caça-palavras com falsos cognatos e ‘karaokês’ para estimular a compreensão.

O projeto é gratuito e voltado ao público geral. Para participar, basta comparecer ao local no horário da atividade.

O SPETfy é uma ação do Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da Educação, o MEC, que incentiva a integração entre universidade e sociedade por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por estudantes de graduação com orientação docente.

