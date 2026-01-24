O advogado previdenciário Fernando Amaro Guirado participou, na manhã deste sábado (24), do Jornal da Manhã, da Rádio JC FM, onde abordou as mudanças nas regras de aposentadoria que entram em vigor em 2026. Especialista na área, ele detalhou as regras de transição da Previdência, a aposentadoria por idade e para professores, além de esclarecer dúvidas relacionadas à aposentadoria por invalidez, às pessoas com deficiência e às donas de casa.

A entrevista foi ao ar no Dia Nacional do Aposentado e trouxe orientações relevantes para quem está próximo de requerer o benefício. Guirado ressaltou a importância do planejamento previdenciário e do uso das ferramentas de simulação disponíveis no Meu INSS, destacando, porém, que a análise de um profissional é fundamental para maior precisão e segurança nas decisões.