SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após recuperar o celular que tinha perdido, um estudante da Malásia se surpreendeu com o conteúdo que encontrou no aparelho: selfies e vídeos de macacos. As imagens viralizaram nas redes sociais nesta semana.

Em entrevista à BBC, Zackrydz Rodzi, 20, disse que notou o sumiço do smartphone em sua casa na manhã de sábado, mas que não havia nenhum sinal de roubo. Na tarde de domingo, o pai do estudante contou que tinha visto um macaco do lado de fora da casa. Ele decidiu ligar para o telefone, e conta que ouviu um barulho de mata, que parecia vir da parte externa da residência. Rodzi foi procurar o celular no local e o achou em meio a algumas folhas.

Um tio dele brincou que, talvez, tivesse uma foto do ladrão no aparelho. Rodzi resolveu dar uma olhada e se deparou as imagens de macacos. Em um vídeo, o macaco parece que está tentando comer o smartphone. Há também uma série de fotos do animal, de árvores e de outras folhagens.

Publicidade

Estudante de ciência da computação, ele afirmou à BBC que não é comum na região em que mora histórias de macacos roubando coisas de dentro das casas. Rodzi disse acreditar que o animal pode ter entrado na casa pela janela aberta do quarto do seu irmão. “Algo que você pode ver uma vez em um século”, ele tuitou no domingo (13).