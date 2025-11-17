Equipe técnica do Conta Simples Rio Claro – Foto: @_ofigueiredo__

O Conta Simples Rio Claro confirmou nessa segunda-feira (17), após a última derrota de sexta-feira (14) para o Mogi Basquete, a chegada de Rodrigo Carlos da Silva para integrar a comissão técnica e trabalhar ao lado do treinador Nikolic na sequência da temporada. Experiente no basquete nacional, Rodrigo acumula passagens como assistente técnico por Flamengo, Corinthians, Bauru e também pelas seleções brasileiras de base.

Ao longo da carreira, o profissional investiu em formação internacional, realizando intercâmbios na NBA e na Espanha, onde acompanhou de perto o trabalho de Real Madrid e Barcelona. Suas equipes costumam adotar uma filosofia baseada em defesa forte, transições rápidas e circulação de bola com passe extra.

MOGI 95 X 55 LEÃO

O Conta Simples Rio Claro foi derrotado pelo Mogi Basquete por 95 a 55 na noite desta sexta-feira (14), no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, em partida válida pelo NBB 2025/2026. A equipe rio-clarense, que vem oscilando na competição, não conseguiu manter o equilíbrio nos quatro períodos e acabou superada pelo time mandante.

O Mogi impôs vantagem desde o início, fechando o primeiro quarto em 24 a 11. No segundo período, o Rio Claro melhorou ofensivamente, mas ainda assim viu os adversários ampliarem a diferença para 32 a 24.

Após o intervalo, o desempenho ofensivo caiu novamente e o time da casa venceu o terceiro quarto por 22 a 11, encaminhando o resultado. No último período, o Mogi fechou a partida com parcial de 17 a 9, confirmando a vitória por 40 pontos de vantagem.

O resultado mantém o Rio Claro em busca de recuperação no campeonato. A equipe volta à quadra na quinta-feira (20), contra o Botafogo, tentando reencontrar o caminho das vitórias.