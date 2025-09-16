Imagem mostra o local com lixo novamente. População precisa colaborar e realizar descarte correto

Morador da região que fez contato com o JC contou que após denúncia, o local foi limpo, mas bastou dias para que o lixo voltasse a ser descartado irregularmente

Para ter uma cidade limpa, é preciso mantê-la limpa. No entanto, essa premissa básica de cidadania parece ser ignorada por aqueles que descartam lixo e entulho conscientemente de forma irregular, um problema crônico especialmente na região da antiga Vila Stecca, nas proximidades da SP-310.

Na semana passada, o JC trouxe à tona essa questão, que persiste naquela localidade. Fotos enviadas por moradores e publicadas pela reportagem escancararam o problema. Questionada, a Prefeitura ressaltou que “não há motivo para se fazer descarte irregular de resíduos”, uma vez que a população conta com coleta domiciliar, ecopontos, coleta seletiva e o serviço de cata-bagulho.

A administração municipal também informou que “as limpezas em áreas abertas são feitas periodicamente, em todas as regiões da cidade”, lembrando que tais áreas não são locais adequados para depósito de lixo. “Quando se trata de terreno particular, a conta é enviada ao proprietário”, pontuou.

Após remoção de lixo e entulho, local permaneceu limpo por poucos dias

Limpeza efetuada, mas o problema persiste

De acordo com a apuração da reportagem, a área foi limpa pela Prefeitura após a denúncia. No entanto, em poucos dias, os resíduos voltaram a se acumular no local.

“Depois que fizemos a reclamação, a Prefeitura foi até o local, fez a limpeza, mas não adianta de nada se a população continuar jogando lixo. A prefeitura limpa e o povo não aprende”, relatou um morador, ecoando um sentimento de frustração que é comum em diversas partes da cidade.

Como agir: faça uma denúncia

Quem flagrar pessoas fazendo descarte irregular de lixo pode entrar em contato com a patrulha ambiental da Guarda Civil (153), ou a Ouvidoria Municipal (3526-7106).