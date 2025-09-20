Equipe do Rio Claro Basquete comemorando a última vitória contra a equipe do Paulistano(Foto: Guilherme Figueiredo)

Neste sábado (20) o Campeonato Paulista de basquete começa finalmente sua etapa final. Oito equipes estão classificadas para o mata-mata, e entre elas o Rio Claro Basquete, que irá voltar à quadra às 18h, no Ginásio Felipe Karam. Seu adversário será um páreo duro, a equipe do Franca. O time obteve a melhor campanha geral e será o rival do Leão nas quartas de final.

Nesta fase as equipes disputam uma melhor de três, e a equipe que conseguir vencer os dois jogos, estará classificada para as semifinais da competição. Os dois últimos jogos da série serão em Franca.

A partida terá transmissão do Grupo JC/ Alugtec Equipamentos na rádio Jovem Pan News (FM 89,1), e com imagens no YouTube e Facebook do Jornal Cidade de Rio Claro a partir das 17h45. Acompanhe!