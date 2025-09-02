Jonatan Dos Anjos comemorando vitória do Rio Claro. Foto: @rioclaro.basquete | @laikas_art

Rio Claro Basquete vira jogo e derrota o São Leopoldo Mandic/Limeira. Hoje, vai a Socoraba para novo desafio

Jogando na noite do último sábado (30), no Ginásio Felipe Karam, em casa, o Rio Claro Basquete venceu o São Leopoldo Mandic de Limeira por 82 a 72 pelo Campeonato Paulista de Basquete. A partida começou dificil para o Leão, que perdeu o primeiro quarto por 25 a 14. Mas, a reação veio logo depois: embalado pela torcida, o Leão virou o placar ao vencer o segundo período por 25 a 10.

No terceiro quarto, o São Leopoldo MandiC ainda tentou equilibrar as ações, levando a melhor por 26 a 20. Porém, no último período, o Rio Claro mostrou força e garantiu a vitória com um 20 a 12, fechando o confronto em 82 a 72.

Os destaques da noite foram pelo Rio Claro: o armador bósnio Marko Rikalo, que comandou a pontuação e terminou como cestinha da partida com 22 pontos, Jonathan dos Anjos com 20 pontos e cinco rebotes e Vitinho com 11 pontos e oito rebotes.

Torcida lota o Felipão nos jogos em Rio Claro. Foto: Matheus Fairbanks

Já pelo adversário São Leopoldo Mandic, Pedro Peçanha marcou 18 pontos, Lekão Rodrigues 15 e Daniel Alemão com 10 pontos e 12 rebotes foram os destaques. Com esse resultado, o Rio Claro soma agora quatro vitórias em nove jogos e segue firme na disputa de Paulista.

Já o Limeira amarga a nona derrota em dez partidas. Na próxima rodada que começa hoje, o Rio Claro encara a Liga Sorocabana, fora de casa, nesta terça-feira às 19h em busca de mais uma vitória para subir na tabela.