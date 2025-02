Fahel Júnior em sua passagem pelo Rio Claro FC em 2018

Com vasta experiência no futebol nacional e internacional, Fahel assume o comando com a missão de levar o time às fases decisivas do campeonato. Nova comissão técnica também foi apresentada

O Rio Claro FC conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista da Série A2 para o Primavera SAF por 3 a 1, no estádio do adversário, em Indaiatuba. O camisa 9, Henan, abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e a sequência de gols continuou no segundo tempo, com gol de Afonso (3). O Galo Azul tentou mudar o placar e conseguiu um gol de Fabiano (15), mas Pedro (15) revidou logo em seguida fechando os três gols dos donos da casa.

André Gaspar, ex-técnico do Rio Claro FC. Foto: Reprodução

Após a derrota, o Rio Claro anunciou que André Gaspar não seguirá mais no comando do time. “Diretoria e treinador, em comum acordo, decidiram por encerrar o vínculo neste momento. “Obrigado André Gaspar por toda dedicação e profissionalismo. Desejamos sucesso na sua carreira profissional”, comunicaram em nota oficial.

O Galo Azul está com apenas cinco pontos na tabela de classificação da A2, em 14º lugar e volta a campo na quarta-feira (5), contra o Santo André, no Estádio Municipal Bruno José Daniel.

Fahel Júnior é anunciado

A diretoria do Rio Claro FC agiu rapidamente e anunciou, em suas redes sociais na manhã desta terça-feira, o técnico Fahel Júnior como o novo comandante da equipe para a sequência do Paulistão Sicredi A2/2025. Junto com ele, também foram contratados o auxiliar técnico Marcel Barbosa e o preparador físico Rafael Toledo.

Fahel Júnior assume o Azulão pela quarta vez na sua carreira e chega com as boas campanhas pelo clube como currículo para tirar o time das últimas colocações da Série A2 do Paulista. O treinador, que já defendeu a camisa em 47 oportunidades, com 21 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 55,31%, já encara o primeiro desafio amanhã, diante do Santo André, no ABC paulista.

É de Fahel Júnior a melhor campanha do Rio Claro na elite do campeonato estadual, em 2014, quando ficou com o melhor ataque da competição e o artilheiro do campeonato. Em 2012 foi sua primeira passagem pelo Galo Azul e a última em 2018.

Com praticamente um treino antes da viagem para Santo André, Fahel acredita que pode ajustar algumas coisas na conversa e com vídeos. “Vamos usar os recursos que temos para, quem sabe, voltar com nossa primeira vitória nesta A2”. O treinador chega com seu auxiliar, Marcel Barbosa, e o preparador físico Rafael Toledo.

Nova comissão técnica do Rio Claro FC com Fahel Júnior ao centro

Carreira

Fahel Júnior é um técnico com ampla trajetória no futebol. Ele iniciou a carreira no Japão, onde comandou times como Maebashi Ikuei (1995-2002), Thinzey Gakuin (2002), Seyryo Gakuin (2002-2003), Hokuetsu Gakuin (2004) e Albirex Niigata (2005). Em São Paulo, além do Rio Claro FC e do Velo Clube, onde já atuou, ele treinou equipes como Portuguesa Santista, Taubaté, Noroeste e XV de Piracicaba, além de clubes de outros estados, como ASA de Arapiraca e Manaus FC.

Seu último clube foi o Rio Branco (PR), onde conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2024. Fahel deixou o cargo após uma goleada para o Maringá por 4 a 0, na sexta rodada do Paranaense, no último dia 29.