Trecho do antigo prédio da escola Marcello Schmidt, na Avenida 1, no Centro, tem calçada interditada pela Secretaria de Mobilidade após parte do beiral desabar
Na semana passada, o JC publicou na coluna Clique do Dia o alerta de um leitor sobre risco para os pedestres na Avenida 1, esquina com a Rua 5, no Centro, na calçada da antiga escola Marcello Schmidt, depois que uma parte do beiral desabou. Nessa segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana interditou a calçada, utilizando cavaletes e fita de sinalização ao redor do prédio que está fechado desde 2021.
Procurada pela reportagem do JC, a Prefeitura de Rio Claro informa que “a Secretaria Municipal da Educação, a Defesa Civil e a Secretaria de Mobilidade Urbana tomaram providências em relação ao assunto, fazendo vistoria e a sinalização do local. A Secretaria da Educação está providenciando orçamento para contratar empresa que fará os reparos no beiral do prédio, que pertence ao município”.
O prédio na Avenida 1 foi ocupado até o início de 2021 pela escola municipal Marcello Schmidt. Em janeiro daquele ano, o JC noticiou que a Defesa Civil de Rio Claro solicitou à Secretaria Municipal da Educação intervenções no prédio da escola, devido a problemas estruturais. Os alunos foram transferidos para imóvel alugado localizado na Avenida 25 entre as Ruas 1 e 0 desde então.