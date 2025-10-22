Imóvel foi desocupado no início de 2021

Trecho do antigo prédio da escola Marcello Schmidt, na Avenida 1, no Centro, tem calçada interditada pela Secretaria de Mobilidade após parte do beiral desabar

Na semana passada, o JC publicou na coluna Clique do Dia o alerta de um leitor sobre risco para os pedestres na Avenida 1, esquina com a Rua 5, no Centro, na calçada da antiga escola Marcello Schmidt, depois que uma parte do beiral desabou. Nessa segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana interditou a calçada, utilizando cavaletes e fita de sinalização ao redor do prédio que está fechado desde 2021.

Procurada pela reportagem do JC, a Prefeitura de Rio Claro informa que “a Secretaria Municipal da Educação, a Defesa Civil e a Secretaria de Mobilidade Urbana tomaram providências em relação ao assunto, fazendo vistoria e a sinalização do local. A Secretaria da Educação está providenciando orçamento para contratar empresa que fará os reparos no beiral do prédio, que pertence ao município”.

O prédio na Avenida 1 foi ocupado até o início de 2021 pela escola municipal Marcello Schmidt. Em janeiro daquele ano, o JC noticiou que a Defesa Civil de Rio Claro solicitou à Secretaria Municipal da Educação intervenções no prédio da escola, devido a problemas estruturais. Os alunos foram transferidos para imóvel alugado localizado na Avenida 25 entre as Ruas 1 e 0 desde então.