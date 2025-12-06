Botão do pânico permite que a polícia encontre a vítima por geolocalização (Imagem: Governo de SP)

Criado pelo Governo de São Paulo para fortalecer a proteção e o apoio às mulheres vítimas de violência, o aplicativo SP Mulher Segura reúne hoje 34,5 mil usuárias ativas e já registrou, desde seu lançamento em março de 2024, 1,3 mil boletins de ocorrência em todo o estado. Um de seus principais diferenciais é o botão do pânico, destinado a mulheres com medidas protetivas que necessitem de socorro imediato. Ao ser acionado, a central da Polícia Militar envia uma viatura ao endereço indicado, monitorado por geolocalização. Desde que o recurso foi disponibilizado, agentes foram acionados 4 mil vezes para atender vítimas de agressão.

O aplicativo também permite registrar boletins de ocorrência a qualquer hora do dia, evitando o deslocamento até uma delegacia. No formulário, a vítima deve informar dados pessoais, o grau de relacionamento com o agressor e a quantidade de filhos. A ferramenta oferece ainda links úteis relacionados ao acolhimento e a outros serviços disponíveis nos municípios, como os sites da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, incluindo a aba do protocolo Não se Cale e o Portal da Mulher Paulista.

De acordo com a delegada e coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, Adriana Liporoni, o aplicativo representa um avanço significativo por facilitar o acesso a informações sobre serviços públicos de apoio e por possibilitar o acionamento imediato da polícia quando há uma medida protetiva em vigor.

Desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, o SP Mulher Segura é gratuito e está disponível para dispositivos iOS e Android.

A ampliação da rede de proteção e atendimento às mulheres no estado tem refletido também no aumento das medidas protetivas ajuizadas. Entre janeiro e julho, foram registrados 67.990 pedidos, crescimento de 22,3% em relação ao mesmo período de 2024.

Em novembro, o Governo de São Paulo lançou o movimento SP Por Todas: 21 Dias por Elas, que promove ações e serviços de conscientização para prevenir e combater a violência contra as mulheres ao longo de 21 dias consecutivos. A programação integra a campanha internacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciativa da ONU Mulheres. No Brasil, as atividades seguem até o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro. Por Agência SP.