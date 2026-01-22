Itens são fabricados por empresas desconhecidas e não possuem garantia de qualidade ou procedência (imagem ilustrativa). Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

Agência determinou a apreensão e proibição dos produtos fabricados por empresas desconhecidas e comercializados sem registro em redes sociais

A Anvisa proíbe venda de Tirzepatida das marcas Synedica e TG, conforme determinação publicada nesta quarta-feira (21). A medida cautelar também abrange o medicamento Retatrutida de todas as marcas e lotes disponíveis no mercado informal.

Com a decisão, estes produtos não podem ser comercializados, distribuídos, fabricados ou importados. A proibição também veta qualquer tipo de divulgação ou uso dos itens em território nacional, visando proteger a saúde pública.

Origem desconhecida e riscos à saúde

Os produtos em questão foram fabricados por empresas desconhecidas. A agência identificou que os itens estavam sendo anunciados e vendidos por meio de perfis no Instagram, sem qualquer registro, notificação ou cadastro oficial.

A Anvisa proíbe venda de Tirzepatida e Retatrutida por se tratarem de produtos irregulares. Como a origem é incerta, não há garantias sobre o conteúdo, pureza ou qualidade das substâncias, o que impede o uso em qualquer hipótese.

Fiscalização e canais de denúncia

A ação de fiscalização fundamenta-se na Lei nº 6.360/1976 e na Lei nº 9.782/1999. A medida preventiva aplica-se a pessoas físicas, jurídicas ou veículos de comunicação que comercializem ou divulguem os produtos irregulares.

Pacientes ou profissionais de saúde que identificarem a venda dessas marcas podem entrar em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As denúncias devem ser feitas pelos canais de atendimento da Anvisa ou diretamente com a Vigilância Sanitária (Visa) local.