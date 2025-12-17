Veículos antigos são a principal atração do Domingo Retrô, que já virou tradição em Rio Claro

Com incentivos municipais, encontros de veículos antigos reúnem colecionadores, shows musicais e ações beneficentes no Lago Azul e Claretiano

O Antigo Auto Clube de Rio Claro consolidou sua programação de encontros de antigomobilistas ao longo do biênio 2024/2025. Os eventos contaram com a participação da comunidade local e de visitantes de toda a região.

As atividades foram viabilizadas por meio de projetos de incentivos fiscais do município. O calendário incluiu edições do “Domingo Retrô”, o especial “Duas Rodas” e as tradicionais exposições no Colégio Claretiano.

As edições 32ª e 33ª do Encontro de Veículos Antigos integraram as comemorações do aniversário de Rio Claro. Além disso, o Parque Municipal do Lago Azul sediou um encontro regional em outubro, tornando-se referência no estado.

Lazer e Cultura

Além da exposição de carros e motos, a programação ofereceu shows de bandas locais e artistas rio-clarenses. Houve apresentações especiais da Banda Sinfônica União dos Artistas Ferroviários e da Banda da Guarda Mirim.

A estrutura dos eventos contou com praça de alimentação, food trucks e espaço kids com brinquedos infláveis. O formato buscou criar um ambiente familiar para colecionadores e entusiastas de diferentes gerações.

Novidades em 2025

Uma das inovações de 2025 foi o encontro especial “Duas Rodas”. A exposição de motocicletas antigas ocorreu na Praça Fausto Santomauro, em frente à sede do Antigo Auto Clube, conhecida como “Castelinho”.

Outro destaque foi a parceria inédita entre o Antigo Auto Clube e o Clube de Carros Antigos de Limeira. A união resultou no 1º Encontro Regional Paulista de Veículos Antigos, que atraiu centenas de automóveis ao Lago Azul.

Impacto Social

Os encontros promovidos pelo clube visam preservar a história do automóvel e fomentar a cultura da nostalgia. Além do aspecto histórico, as ações possuem caráter social e beneficente.

Ao longo das edições, o clube arrecadou centenas de quilos de alimentos não perecíveis. Os donativos foram destinados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.