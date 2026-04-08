Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Governo Federal confirma o pagamento da antecipação do 13º salário do INSS para os meses de abril e maio, beneficiando mais de 35 milhões de segurados

A antecipação do 13º salário do INSS foi confirmada pelo Governo Federal através do Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao todo, cerca de 35,2 milhões de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social terão os valores antecipados nos meses de abril e maio de 2026. A medida deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira, divididos em duas parcelas de aproximadamente R$ 39 bilhões cada.

Calendário e datas de pagamento

O cronograma para o recebimento dos valores já foi estabelecido. O calendário de pagamento da primeira parcela terá início no dia 24 de abril e seguirá até o dia 8 de maio. Já a segunda metade do abono anual será depositada entre os dias 25 de maio e 8 de junho. É importante que o segurado fique atento ao número final do cartão de benefício (desconsiderando o dígito verificador após o traço) para saber a data exata do depósito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de antecipação do 13º de aposentados e pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como feito em outros anos. A primeira parcela será paga em abril e a segunda, em maio. Foto: Agência Brasil

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Quem tem direito ao benefício

Têm direito à antecipação do 13º salário do INSS todos os segurados que receberam, durante o ano de 2026, benefícios como auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.

Dados da folha de pagamento indicam que a maioria dos beneficiários (66,2%) recebe até um salário mínimo, atualmente em R$ 1.621. Outros 11,9 milhões recebem valores acima do piso, incluindo 13,7 mil segurados que recebem o teto da Previdência Social, fixado em R$ 8.475,55.

Exceções ao pagamento do abono

É importante ressaltar que nem todos os assistidos pelo órgão recebem a gratificação natalina. Não possuem direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), destinado a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Da mesma forma, pessoas que recebem a Renda Mensal Vitalícia também não estão incluídas no cronograma de antecipação.

Tradicionalmente, o abono é pago nos meses de agosto e novembro, mas a antecipação visa estimular a movimentação financeira nos municípios de todos os estados brasileiros logo no primeiro semestre.