Confira o ‘Abre e Fecha’ de vários setores para os próximos dias. Coleta de lixo não vai acontecer no dia 1º de janeiro nos bairros atendidos

Veja as alterações nos serviços municipais, bancos e lazer em Rio Claro durante as celebrações de final de ano e planeje suas atividades com antecedência.

O feriado de Ano Novo em Rio Claro altera o funcionamento de diversos serviços públicos e estabelecimentos comerciais nos próximos dias. Para facilitar a vida do cidadão, preparamos um guia completo com o que abre e fecha na cidade.

Coleta de lixo e Ecopontos

O serviço de coleta de lixo domiciliar não será realizado na quinta-feira, dia 1º de janeiro. Nos demais dias, incluindo terça, quarta, sexta e sábado, o caminhão passa normalmente nos horários habituais.

Os ecopontos de Rio Claro funcionam em horário especial na quarta-feira (31), das 7 horas ao meio-dia. No dia 1º de janeiro, as unidades permanecem fechadas, retomando o atendimento normal nos dias seguintes.

Saúde e emergências em Rio Claro

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Bairro do Estádio e do Cervezão mantêm plantão 24 horas para urgências. O Samu também segue com atendimento contínuo pelo telefone 192.

As farmácias municipais são um ponto positivo para o feriado de Ano Novo em Rio Claro: elas atenderão normalmente, das 7 às 19 horas, inclusive no dia 1º e durante todo o final de semana.

Lazer e feiras livres

O Parque Lago Azul estará fechado na véspera (31), no dia de Ano Novo (1º) e também na sexta-feira (2). As feiras livres da Praça Tilápias (quarta-feira) e do Jardim Portugal (quinta-feira) não serão realizadas.

Bancos e Comércio

O atendimento bancário presencial ocorre normalmente apenas nesta terça-feira (30). Na quarta (31) e quinta (1º), as agências fecham, retornando na sexta-feira (2). Já os supermercados possuem horários variáveis, e a recomendação é consultar a unidade de preferência.