Em Setembro de 1920, ou seja, há 100 anos, tinha início em Rio Claro a rica história da Escola Técnica Professor Armando Bayeux da Silva, que fez, e ainda faz, parte da vida de tantas pessoas da comunidade rio-clarense.



Por conta do centenário, o Bayeux planeja diversas ações para o ano de 2020, porém a pandemia mudou todos estes planos, o que não significa que a data seja menos especial ou celebrada.



“Temos a Comissão do Centenário do Bayeux, que batalhava por vários projetos de melhoria para a nossa escola neste ano tão importante.

Infelizmente, por conta da pandemia, estes planos que já estavam adiantados acabaram ficando para depois, porém isso não torna a marca do centenário menos especial para nós do Bayeux”, explica o professor Ricardo Barbosa de Castro, que é coordenador do Ensino Médio e do Ensino Técnico Integrado ao Médio e presidente da comissão do centenário.



Dentre os projetos programados para 2020 estavam a cobertura da quadra esportiva, a pintura da escola e outras melhorias estruturais, além de uma cerimônia de colocação de uma placa alusiva ao centenário do Bayeux, que aconteceria no dia 13 de Setembro, quando a escola completa 100 anos.

Apesar de adiados, os planos estão mantidos e acontecerão assim que possível. A cerimônia da placa, inclusive, já tem até data marcada: 13 de Setembro de 2021.



Além das mudanças nos planos de celebração do centenário, o cotidiano da instituição foi bastante alterado.



“Conseguimos manter as aulas desde o início, de maneira à distância e assim continuaremos até que as coisas mudem e possamos voltar ao presencial. Felizmente, apesar de termos que ter passado por adaptações, conseguimos nos organizar para não prejudicar ninguém. As aulas continuaram acontecendo, adaptamos as aulas laboratoriais para aplicativos de simulação e outras alternativas, enfim, conseguimos nos resolver. Ninguém terá a formatura atrasada ou ficará sem o conteúdo que precisamos passar aos alunos”, comenta Ricardo, explicando a forma como a escola se adaptou neste ano atípico.